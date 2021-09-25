В России за прошедшие сутки выявили 22 041 новый случай коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 22 041 новый факт COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 7 398 415 пациентов с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлен 22 041 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 822 россиянина, за всё время пандемии — 203 095 человек.
В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 16 325 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 6 590 933 россиянина.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов объяснил четвертую волну коронавируса в середине сентября.
«Начались занятия в школах и университетах, обновились круги общения людей и это, конечно, приведет к тому, что заражений станет больше», - сказал Нетесов.
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Заразились
7,4 млн+22 041 / сут.
Умерли
203 тыс.+822 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 325 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru