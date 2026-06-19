Речь министра образования Эстонии на русском языке шокировала педагогов

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас спровоцировала волну возмущения среди педагогов, обратившись к родителям выпускников на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную телерадиовещательную корпорацию ERR.

Инцидент произошел в городе Кохтла-Ярве, где исторически проживает много русскоязычных граждан. Чиновница сначала поздравила учеников на эстонском, а затем поблагодарила родственников выпускников за поддержку закона о переводе обучения на государственный язык.

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Педагоги школы, где преподавание ведется исключительно на эстонском, пришли в такой шок от услышанного, что даже не смогли запомнить содержание самого обращения.

«Это было настолько шокирующим, что саму речь я уже не помню точно», – рассказала одна учительница.

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ФОТО: РИА Новости
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