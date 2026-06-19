На ЧМ президент ФИФА и премьер Канады расписались на флаге России
Российский болельщик Антон Шаповалов получил автографы президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни на триколоре. Необычная встреча произошла во время матча чемпионата мира между сборными Канады и Катара на стадионе в Ванкувере, сообщает издание «Чемпионат».
Фанат из Москвы отметил, что высокие гости сидели совсем рядом с ним и его друзьями из фан-клуба. Охрана вела себя максимально лояльно, а Инфантино даже ответил болельщикам на русском языке.
«Я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались», — рассказал Шаповалов.
Между тем российская команда отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Ранее чемпион мира по футболу Марко Тарделли назвал неуважением слова Инфантино о сборной Италии, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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