На ЧМ президент ФИФА и премьер Канады расписались на флаге России

Российский болельщик Антон Шаповалов получил автографы президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни на триколоре. Необычная встреча произошла во время матча чемпионата мира между сборными Канады и Катара на стадионе в Ванкувере, сообщает издание «Чемпионат».

Фанат из Москвы отметил, что высокие гости сидели совсем рядом с ним и его друзьями из фан-клуба. Охрана вела себя максимально лояльно, а Инфантино даже ответил болельщикам на русском языке.