На ЧМ президент ФИФА и премьер Канады расписались на флаге России

Российский болельщик Антон Шаповалов получил автографы президента ФИФА Джанни Инфантино и премьер-министра Канады Марка Карни на триколоре. Необычная встреча произошла во время матча чемпионата мира между сборными Канады и Катара на стадионе в Ванкувере, сообщает издание «Чемпионат».

Фанат из Москвы отметил, что высокие гости сидели совсем рядом с ним и его друзьями из фан-клуба. Охрана вела себя максимально лояльно, а Инфантино даже ответил болельщикам на русском языке.

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«Я попросил их с премьером Канады расписаться на флаге, на котором до этого собрал автографы всей сборной России. Они без проблем расписались», — рассказал Шаповалов.

Между тем российская команда отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Ранее чемпион мира по футболу Марко Тарделли назвал неуважением слова Инфантино о сборной Италии, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияБолельщикиЧемпионат Мира По ФутболуДжанни ИнфантиноFIFA

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