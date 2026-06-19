Десятилетний боксер скончался после тренировки в Воронежской области

Десятилетний мальчик скончался после потери сознания на тренировке по боксу в городе Семилуки Воронежской области. Об этом 19 июня источнику РЕН ТВ сообщили в правоохранительных органах.

Во время занятия ребенок упал и потерял сознание, после чего тренер незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. Медики доставили школьника в больницу, однако реанимационные мероприятия не принесли результата, и врачи констатировали смерть пациента.