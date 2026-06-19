Десятилетний боксер скончался после тренировки в Воронежской области
Десятилетний мальчик скончался после потери сознания на тренировке по боксу в городе Семилуки Воронежской области. Об этом 19 июня источнику РЕН ТВ сообщили в правоохранительных органах.
Во время занятия ребенок упал и потерял сознание, после чего тренер незамедлительно вызвал бригаду скорой помощи. Медики доставили школьника в больницу, однако реанимационные мероприятия не принесли результата, и врачи констатировали смерть пациента.
По предварительным данным, в раннем детстве мальчик наблюдался у специалистов из-за проблем со здоровьем, включая сердечные заболевания, но позже успешно прошел медкомиссию и получил допуск к занятиям спортом.
Следственное управление СК РФ по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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