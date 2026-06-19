ФАС раскрыла причины дефицита бензина на заправках Кубани

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла причины временных перебоев с продажей бензина на автозаправочных станциях Краснодарского края. По информации регионального ведомства, сложности возникли исключительно из-за сбоев в логистике.

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Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов, прошедшем в пятницу, 19 июня. Во встрече приняли участие представители нефтяных компаний, прокуратуры и ряда профильных министерств Кубани.

По итогам совещания участники констатировали, что краткосрочные остановки продаж моторного топлива вызваны именно логистическими трудностями. При этом в ФАС заверили, что все возникшие проблемы незамедлительно устраняются.

В случаях, если ФАС докажет необоснованность подорожания топлива, то автозаправочным станциям могут грозить многомиллионные штрафы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ТопливоБензинКраснодарский КрайФАС

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