В России за прошедшие сутки выявили 13 510 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки зафиксировано 13 510 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 5 193 964 пациентов с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
За прошедшие сутки умерли от коронавируса 399 россиян, за всё время пандемии —126 073 человека.
В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 9 986 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 4 792 169 россиян.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что третья волна коронавируса придет в Россию осенью, если к тому времени не будет 70-процентной иммунной прослойки.
«Никакой научный прогноз не может опровергнуть или подтвердить, будет третья волна или нет. Прививочная кампания провалена. Если мы не нарастим темпы вакцинации и у нас в общей сложности не будет 70-процентной иммунной прослойки, осенью нас будет ждать естественное повышение», - уверен Болибок.
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Заразились
5,2 млн+13 510 / сут.
Умерли
126 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 986 / сут.
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