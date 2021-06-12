В России за прошедшие сутки выявили 13 510 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 13 510 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни», — информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошедшие сутки умерли от коронавируса 399 россиян, за всё время пандемии —126 073 человека.

В России за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 9 986 человек. Всего выписали из больниц после лечения коронавируса 4 792 169 россиян.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что третья волна коронавируса придет в Россию осенью, если к тому времени не будет 70-процентной иммунной прослойки.

«Никакой научный прогноз не может опровергнуть или подтвердить, будет третья волна или нет. Прививочная кампания провалена. Если мы не нарастим темпы вакцинации и у нас в общей сложности не будет 70-процентной иммунной прослойки, осенью нас будет ждать естественное повышение», - уверен Болибок.

