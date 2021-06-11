Зрение, память, настроение: Иммунолог раскрыл страшные последствия COVID-19

COVID-19 может в дальнейшем привести к ухудшению памяти, падению зрения, а также к слуховым галлюцинациям. О таких отрицательных для здоровья эффектах перенесённого заболевания рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, осложнения могут быть вызваны повреждением сосудов и нервных клеток.

В результате в мозге могут образовываться опухолевидные гелеобразные структуры, как бы «пропотевшие» через повреждённые кровеносные сосуды. В результате страдают зрение, память, падает даже настроение. А поскольку коронавирус повреждает нервы, то под его атаку попадают и обонятельный и слуховой.

«Кроме того, возможно искажение – людям чудятся какие-то непонятные запахи. Есть такие же слуховые искажения», – рассказал Жемчугов в эфире «Радио 1». Правда, такие изменения со временем проходят, однако на это может уйти до шести месяцев, а в отельных случаях и больше. Быстрота излечения зависит от общего состояния организма.

Активировать реабилитацию может специально разработанный курс восстановления после COVID-19, уверен эксперт.

