Зрение, память, настроение: Иммунолог раскрыл страшные последствия COVID-19
COVID-19 может в дальнейшем привести к ухудшению памяти, падению зрения, а также к слуховым галлюцинациям. О таких отрицательных для здоровья эффектах перенесённого заболевания рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, осложнения могут быть вызваны повреждением сосудов и нервных клеток.
В результате в мозге могут образовываться опухолевидные гелеобразные структуры, как бы «пропотевшие» через повреждённые кровеносные сосуды. В результате страдают зрение, память, падает даже настроение. А поскольку коронавирус повреждает нервы, то под его атаку попадают и обонятельный и слуховой.
«Кроме того, возможно искажение – людям чудятся какие-то непонятные запахи. Есть такие же слуховые искажения», – рассказал Жемчугов в эфире «Радио 1». Правда, такие изменения со временем проходят, однако на это может уйти до шести месяцев, а в отельных случаях и больше. Быстрота излечения зависит от общего состояния организма.
Активировать реабилитацию может специально разработанный курс восстановления после COVID-19, уверен эксперт.
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