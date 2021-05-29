В России за минувшие сутки выявлены 9 289 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 9 289 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 5 053 748 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 29 мая оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны.
«Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
Темп прироста COVID-19 составляет 0,18%.
В стране за последние 24 часа погиб от коронавируса 401 россиянин. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 120 807.
За минувшие сутки в России выздоровели 9 250 человек. Всего от коронавируса вылечились 4 670 484 человека.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему в России пока не спешат с вакцинацией детей от коронавируса.
«По моим представлениям, это не главный вопрос сейчас. Сейчас главное, чтобы взрослое население, которое вроде бы должно быть сознательным, укололось отечественной вакциной и не занималось всякой дурью. Мы любим своих детей, и они будут защищены, если вокруг будут взрослые с иммунитетом к SARS CoV-2», - отметил Аграновский.
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Заразились
5,1 млн+9 289 / сут.
Умерли
121 тыс.+401 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 250 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru