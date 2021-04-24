В России за минувшие сутки выявлены 8 828 новых фактов заражения COVID-19

Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 82 регионах страны.

«Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 399 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 107 900.

За минувшие сутки в России выздоровел 9 254 человека. Всего от коронавируса вылечились 4 380 468 человек.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий и Александр Мясников призвал прекратить играть в «остановку жизни» и посоветовал всем отправляться на шашлыки.

«Правильно, что поддержали шашлыки в парке вместо того, чтобы сидеть дома. Хватит сидеть дома, уже отсидели. Во-первых, на воздухе нельзя заразиться коронавирусом, только в помещении. Во-вторых, коронавирус никуда не уйдет – будет и четвертая, и 44-я волна. Мы не можем сидеть дома, мы должны жить, ходить на работу, учить детей в школе. Жизнь продолжается. Мы уже поиграли в «остановку жизни». Пусть теперь играется Европа и Америка, если им это хочется по каким-то причинам», - добавил доктор.

