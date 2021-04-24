В Роспотребнадзоре не прогнозируют рост заболеваемости COVID из-за нерабочих дней
В России в мае не фоне введения дополнительных выходных не ожидается роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
При этом он призвал соблюдать эпидемиологические меры защиты, информирует РЕН ТВ.
Горелов рекомендовал избегать многолюдных общественных мест, посещать торговые центры и ездить в общественном транспорте.
«Не надо забывать, что большое скопление людей является потенциально опасным, хотя на открытом воздухе риск инфицирования всё же ниже, чем в помещениях», — цитируют «Известия» Горелова.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин в пятницу, 23 апреля, подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая, поддержав инициативу главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными на фоне пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru