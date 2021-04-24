В Роспотребнадзоре не прогнозируют рост заболеваемости COVID из-за нерабочих дней

В России в мае не фоне введения дополнительных выходных не ожидается роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

При этом он призвал соблюдать эпидемиологические меры защиты, информирует РЕН ТВ.