В России за минувшие сутки выявлены 16 048 новых фактов заражения COVID-19

«Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 432 россиянина. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 76 661.

За минувшие сутки в России выздоровел 19 884 человека. Всего от коронавируса вылечились 3 456 210 человек.

Ранее российские вирусологи и иммунологи спрогнозировали отмену масочного режима к концу весны.



