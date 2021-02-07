В России за минувшие сутки выявлены 16 048 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 16 048 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 3 967 281 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 7 февраля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны.
«Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 432 россиянина. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 76 661.
За минувшие сутки в России выздоровел 19 884 человека. Всего от коронавируса вылечились 3 456 210 человек.
Ранее российские вирусологи и иммунологи спрогнозировали отмену масочного режима к концу весны.
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Заразились
4,0 млн+16 048 / сут.
Умерли
76 661+432 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+19 884 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru