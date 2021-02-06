Прорыв или плацебо? «Спутник V» назвали главным достижением России со времен СССР
Российская вакцина «Спутник V» доказывает свою эффективность, но споры о ней не прекращаются. По медицинским и геополитическим мотивам.
Издание Bloomberg назвало российскую вакцину «Спутник V» главным научным прорывом с советского времени.
Западные журналисты отметили, что «гонка вакцин» в глобальной битве стран с коронавирусом и его последствиями приобрела геополитическое значение, в котором Россия получила явное преимущество. Особенно после публикации в медицинском журнале The Lancet бескомпромисно высоких результатов эффективности вакцины в третьей фазе клинических исследований. По словам журналистов, теперь страны «выстраиваются в очередь» за поставками российской вакцины, дополняет Газета.ru.
Выяснилось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН назвал высокую оценку препарата со стороны международного медицинского торжеством справедливости.
«Это просто праздник для создателей вакцины, для всего центра имени Гамалеи. В журнале The Lancet приведены мнения многих крупных международных специалистов, где они подчеркивают высокие показатели первой зарегистрированной в мире вакцины по всем параметрам. Это очень эффективный и абсолютно безопасный препарат. Куда еще лучше? Справедливость восторжествовала, а злопыхатели заслуживают только насмешки», - отметил он.
Растущая производительная база, эффективность, формирование иммунитета на год, невысокая цена, а также доступные условия использования – все эти факторы позволили российской вакцине «Спутник V» укрепится на международной арене, считает политолог, президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Россия удивила страны Запада созданием вакцины от COVID-19 «Спутник V» - подтверждает журналист газеты Die Welt Жак Шустер. Он сравнил производство российского препарата с прорывом Советского Союза в космической отрасли.
Тем не менее, исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в эфире НСН заявила, что опубликованных достоверных данных по российской вакцине от центра Чумакова нет.
«Разумных опубликованных данных нет пока ни по одной российской вакцине. Более того, еще исследования ни одной вакцины не закончены. Пока только «Спутник V» заявлял проценты эффективности, но они тоже из промежуточных данных, причем очень ранних», - отметила она еще до публикации в журнале Lancet результатов III фазы испытаний «Спутник V».
Завидова призналась, что не готова рекомендовать россиянам вакцинацию.
Однако, эффективность «Спутника V» признала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и Россия уже готовится к регистрации вакцины в ЕС. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и директор разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В эфире НСН он отметил, что работу по регистрации вакцины «Спутник V» в Европе Россия ведет около месяца.
«Не так давно глава РФПИ Кирилл Дмитриев про это рассказывал. Все формальные моменты соблюдены, документы поданы. Сейчас рассмотрение находится на достаточно продвинутой стадии. Поэтому глубокоуважаемый гость нашего государства просто констатирует процесс, который сейчас запущен. Если этот процесс будет поддержан на политическом уровне, руководством Евросоюза, это его ускорит, естественно», - отметил Гинцбург.
За последнюю неделю - с начала февраля - «Спутник V» для вакцинации населения одобрили Сербия и Мексика. Собираются приобрести: Бразилия, Венгрия, Парагвай, Армения, ЮАР.
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в эфире НСН заявил, что «Спутник V» стал всемирно известным препаратом и применяется массово.
«Конечно, мы гордимся, что России удалось достичь такого прогресса, особенно, с точки зрения эффективности и безопасности вакцины. Главные вопросы, которые сейчас нужно решить – это наращивание промышленных мощностей по производству препарата и регистрация вакцины в других странах. Радостно слышать, что Китай и компания AstraZeneca начинают сотрудничество с разработчиками российского препарата. Это подтверждение, что мы на правильном пути, признание высокой репутации отечественных врачей. Я надеюсь, что это одна из первых ласточек по подъему сектора медицинской промышленности и науки», - отметил он.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в субботу, 6 февраля, пообещал, что все россияне, кто желает поставить прививку «Спутник V», смогут это сделать до начала лета. В то время как в США и Европе ковид-вакцинация завершится лишь к осени. Такую возможность россиян Дмитриев назвал «великой привилегией».
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