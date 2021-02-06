Прорыв или плацебо? «Спутник V» назвали главным достижением России со времен СССР

Выяснилось, что более чем у 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% — клеточный иммунный ответ. При этом побочные эффекты в виде простудных симптомов, головной боли протекали, как правило, в легкой форме.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН назвал высокую оценку препарата со стороны международного медицинского торжеством справедливости.

«Это просто праздник для создателей вакцины, для всего центра имени Гамалеи. В журнале The Lancet приведены мнения многих крупных международных специалистов, где они подчеркивают высокие показатели первой зарегистрированной в мире вакцины по всем параметрам. Это очень эффективный и абсолютно безопасный препарат. Куда еще лучше? Справедливость восторжествовала, а злопыхатели заслуживают только насмешки», - отметил он.

Растущая производительная база, эффективность, формирование иммунитета на год, невысокая цена, а также доступные условия использования – все эти факторы позволили российской вакцине «Спутник V» укрепится на международной арене, считает политолог, президент Фонда стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.