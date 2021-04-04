В России за минувшие сутки выявлено 8 817 новых фактов заражения COVID-19

Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 84 регионах страны.

«Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 357 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 100 374.

За минувшие сутки в России выздоровели 9 618 человек. Всего 4 204 081 человек вылечился от коронавируса.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рекомендовал делать прививки от коронавируса всей семьей.

«Вся защита, которая только возможна, получена. И это удовлетворение от того, что защищаете вакциной и себя, и семью, и, возможно, прерываете какую-то цепочку, на другом конце могли быть неприятности, и их не будет», - подытожил профессор.

