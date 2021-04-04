В России за минувшие сутки выявлено 8 817 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 8 817 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 4 580 894 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 4 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 84 регионах страны.
«Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 357 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 100 374.
За минувшие сутки в России выздоровели 9 618 человек. Всего 4 204 081 человек вылечился от коронавируса.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рекомендовал делать прививки от коронавируса всей семьей.
«Вся защита, которая только возможна, получена. И это удовлетворение от того, что защищаете вакциной и себя, и семью, и, возможно, прерываете какую-то цепочку, на другом конце могли быть неприятности, и их не будет», - подытожил профессор.
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Заразились
4,6 млн+8 817 / сут.
Умерли
100 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 212 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru