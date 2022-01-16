В России за минувшие сутки выявлено 29 230 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 29 230 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 10 803 534 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 16 января оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах страны.
«За последние сутки в России выявлено 29 230 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 686 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 321 320.
За минувшие сутки в России выздоровел 22 731 человек. Всего от коронавируса вылечились 9 858 615 человек.
Чтобы сгладить последствия надвигающейся волны коронавируса, необходимо серьезно отнестись к ношению масок и респираторов, а также продолжить борьбу с антивакцинаторами для повышения коллективного иммунитета, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- В России за минувшие сутки выявлено 29 230 новых фактов заражения COVID-19
- Новака Джоковича депортируют из Австралии
- Трамп: Фейки об отношениях с Россией усложнили ему работу на посту президента
- Портал «Госуслуги» предупредил пользователей о случаях мошенничества
- В Японии цунами повредило 20 судов
- Китай сообщил о первом случае инфицирования «омикроном»
- Песков: Россия настаивает на прямом ответе в вопросе Украины
- Гинцбург: назальная вакцина будет двухкомпонентной
- ВОЗ: Россия остается на пике эпидемии коронавируса
- Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru