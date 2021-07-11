В России за минувшие сутки выявлено 25 033 новых случаев заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 25 033 факта заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 5 783 333 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 11 июля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны.
«За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 749 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 143 002.
За минувшие сутки в России выздоровели 17 382 человека. Всего от коронавируса вылечились 5 200 219 человек.
Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН рассказал, в каких регионах России больше всего заражений.
«Три региона делают погоду по заболеваемости – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Если мы в первой десятке таких регионов наведем порядок, то в принципе вся остальная ситуация будет носить спорадический характер. Вот Забайкалье объявило тотальные запреты… Зачем? Вы отработайте противоэпидемические мероприятия, а не называйте громкими словами, от которых народ расслабляется, а не мобилизуется» - отметил Онищенко.
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Заразились
5,8 млн+25 033 / сут.
Умерли
143 тыс.+749 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 382 / сут.
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