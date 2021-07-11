В России за минувшие сутки выявлено 25 033 новых случаев заражения COVID-19

Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 85 регионах страны.

«За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 749 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 143 002.

За минувшие сутки в России выздоровели 17 382 человека. Всего от коронавируса вылечились 5 200 219 человек.

Ранее депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН рассказал, в каких регионах России больше всего заражений.

«Три региона делают погоду по заболеваемости – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Если мы в первой десятке таких регионов наведем порядок, то в принципе вся остальная ситуация будет носить спорадический характер. Вот Забайкалье объявило тотальные запреты… Зачем? Вы отработайте противоэпидемические мероприятия, а не называйте громкими словами, от которых народ расслабляется, а не мобилизуется» - отметил Онищенко.

