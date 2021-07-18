В России за минувшие сутки выявлено 25 018 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 25 018 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 5 958 133 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 18 июля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы во всех регионах страны.
«За последние сутки в России выявлено 25 018 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 764 россиянина. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 148 419.
За минувшие сутки в России выздоровели 18 886 человека. Всего от коронавируса вылечился 5 341 231 человек.
Первая и вторая прививки от COVID-19 разными вакцинами не нанесут вред здоровью, но не известно, будет ли от этого польза, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«Ничего плохого (от смешивания разных вакцин – прим. НСН) не будет для здоровья. Просто есть уже опробованные определенные комбинации препаратов: «Спутник»-1 - «Спутник»-2, 26-й аденовирус с белком шипа - 5-й аденовирус с белком шипа. Сделали через какой-то интервал - отличный результат получили. Это проверяли, а всякие импровизации – они не дают гарантии. Например, человек привился первым компонентом «Спутника», поехал за границу и вакцинировался Pfizer. Это сможет дать хороший эффект и нормальные антитела, но это - не тестированный вариант. Я думаю, что это безопасно, но как это сработает – точно сказать нельзя», - сказал Аграновский.
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Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
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