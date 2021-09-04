В России за минувшие сутки выявлено 18 780 новых фактов заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждено 18 780 фактов заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 6 993 954 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 4 сентября оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России выявлено 18 780 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 796 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 186 407.
За минувшие сутки в России выздоровели 18 737 человек. Всего 6 255 475 человек вылечились от коронавируса.
Напомним, к началу сентября в России полностью привились от коронавируса 38,5 млн россиян, чего совершенно недостаточно, заявил «Радиоточке НСН» вирусолог Михаил Щелканов. Причина – в невежестве, уверен он.
«В 90-е годы мы получили «прививку против доверия правительству». Не одно поколение выросло в этой парадигме, и современный интернет, к сожалению, продолжает раздувать угольки вот этого отношения к собственному правительству. В интернете просто тошнотворно много людей необразованных, с гнусными измышлениями. Иногда вполне известные личности, не хочу сказать, что высокие интеллектуалы, но многие медийные персоны, особенно артисты наши, себе позволяют такие заявления – ощущение, что они в школе не учились, а как-то сразу стали медийными персонами», - возмущен Щелканов.
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7,0 млн+18 780 / сут.
Умерли
186 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
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