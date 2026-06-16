Эксперт: Аферисты предлагают обучение в несуществующих зарубежных вузах

Мошенники начали предлагать абитуриентам обучение в несуществующих университетах за границей и обещать двойной диплом. Об этом заявил юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов РФ Дмитрий Голендяев в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, подобные схемы заметно активизировались в этом году. Злоумышленники предлагают «обучение в "аккредитованных" европейских или азиатских университетах с выдачей двойного диплома».

Юрист подчеркнул, что такие вузы могут не существовать на самом деле либо не иметь аккредитации.

Ранее юрист Ирина Русина предупредила, что аферисты начали предлагать россиянам фиктивные легкие подработки в преддверии Дня молодежи, напоминает 360.ru.

