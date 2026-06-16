Собянин: При атаке дронов поврежден объект МНПЗ

Объект Московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Как отметил градоначальник, в течение последних суток продолжается атака украинских БПЛА на столицу.

«Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», - написал Собянин на платформе «Макс».

Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что на подлете к Москве ликвидировали 60 беспилотников, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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