Собянин: При атаке дронов поврежден объект МНПЗ

Средства ПВО за ночь сбили 172 БПЛА над регионами России Основной очаг возгорания на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае ликвидирован Одиннадцать человек пострадали в ДТП с участием пассажирской «Газели» в Саратове Мошенники стали предлагать абитуриентам обучение в несуществующих зарубежных университетах Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать меры профилактики острых кишечных инфекций