Собянин: При атаке дронов поврежден объект МНПЗ
16 июня 202608:57
Юлия Савченко
Объект Московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в течение последних суток продолжается атака украинских БПЛА на столицу.
«Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», - написал Собянин на платформе «Макс».
Никто не пострадал.
Ранее стало известно, что на подлете к Москве ликвидировали 60 беспилотников, пишет 360.ru.
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