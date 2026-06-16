Турпоток из России на Бали вырос почти в четыре раза
Пассажиропоток на авиамаршруте Москва - Денпасар на острове Бали в прошлом году вырос почти вчетверо по сравнению с 2024 годом. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.
По его словам программа прямых рейсов из Москвы в Денпасар продолжается, объем перевозок составляет почти 92 тысяч человек.
«За первые четыре месяца этого года им воспользовались более 33 тысяч пассажиров», - подчеркнул Загайнов.
Развитие прямого сообщения способствует росту туристических обменов между РФ и Индонезией, Бали остается одним из самых популярных направлений для российских туристов.
Между тем представители российской диаспоры на Бали пожаловались на случаи криптомошенничества против туристов, пишет 360.ru.
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