Ученые предупредили о «старении» органов больных коронавирусом

Органы переболевших коронавирусом пациентов могут «стареть» на десятки лет. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Ученые наблюдали за 89 тысячами человек, которые перенесли COVID-19, а также за 1,6 млн здоровых людей. Исследования проводились по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, в них участвовали преимущественно белые мужчины с медианным возрастом 68 лет.

По данным ученых, у 4757 человек из числа переболевших коронавирусом «произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года». Как подчеркнул один из авторов исследования доктор Зияд Аль-Али, это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Ученые уточнили, что у 30-40 летнего здорового человека потеря функции почек составляет около 1% в год, однако инфекции могут нанести более сильный урон органу.

Специалисты предполагают, что почки могут быть особенно чувствительны к воспалительным процессам в организме либо активизации иммунной системы, и именно поэтому орган так сильно страдает от COVID-19.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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