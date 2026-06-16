В Саратове 11 человек пострадали в ДТП с «Газелью»
Пассажирская «Газель» и легковой автомобиль столкнулись в Саратове, пострадали 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.
Авария произошла утром 16 июня близ поселка Соколовый Гагаринского района города.
«В результате ДТП пострадали 11 человек: девять человек из "Газели" и двое из легковушки. Реанимационной службой облспаса доставлен в медучреждение мужчина 1967 года рождения», - отметили в службе спасения.
Остальных пострадавших в медучреждение доставила скорая помощь.
Ранее в городе Дубна произошло ДТП с маршрутным автобусом и грузовиком, один пассажир получил телесные повреждения, пишет 360.ru.
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