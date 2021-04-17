В России за минувшие сутки выявлен 9 321 новый факт заражения COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтвержден 9 321 факт заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 4 693 469 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит 17 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 84 регионах страны.
«Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.
В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 398 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 105 193.
За минувшие сутки в России выздоровели 8 832 человека. Всего от коронавируса вылечились 4 319 389 человек.
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что некоторые регионы уже готовы к отмене масочного режима.
«Где-то уже сейчас надо снимать. Все зависит от интенсивности вакцинации. Уже сейчас прослеживается тенденция к тому, что коронавирус начинает выдыхаться. Играют свою роль и климатические условия, и накапливающееся число людей, имеющих иммунитет. Прививки сейчас опережают количество переболевших, поэтому наращивание вакцинации является главным и объективным критерием для отмены масочного режима», - отметил он.
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Заразились
4,7 млн+9 321 / сут.
Умерли
105 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+8 832 / сут.
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