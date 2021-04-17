В России за минувшие сутки выявлен 9 321 новый факт заражения COVID-19

Отмечается, что случаи заболевания зарегистрированы в 84 регионах страны.

«Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погибли от коронавируса 398 россиян. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 105 193.

За минувшие сутки в России выздоровели 8 832 человека. Всего от коронавируса вылечились 4 319 389 человек.

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что некоторые регионы уже готовы к отмене масочного режима.

«Где-то уже сейчас надо снимать. Все зависит от интенсивности вакцинации. Уже сейчас прослеживается тенденция к тому, что коронавирус начинает выдыхаться. Играют свою роль и климатические условия, и накапливающееся число людей, имеющих иммунитет. Прививки сейчас опережают количество переболевших, поэтому наращивание вакцинации является главным и объективным критерием для отмены масочного режима», - отметил он.





