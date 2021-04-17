В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с COVID-19 недостаточно стабильной

Ежесуточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в последний месяц говорит о недостаточно стабильной эпидемиологической ситуации в России. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации, находятся примерно на одном уровне, и это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная», — сообщила Пшеничная в беседе с ТАСС.

По мнению эксперта, при несоблюдении мер профилактики россиянам придется дольше ждать дальнейшего снижения заболеваемости, поскольку значительная часть населения не имеет защитных антител от COVID-19.

Как отметила Пшеничная, прогноз по коронавирусу летом зависит от «отношения к защите своего здоровья и здоровья окружающих». Эксперт подчеркнула, что гражданам необходимо вакцинироваться от COVID-19 и продолжать соблюдать профилактические меры.

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ФОТО: РИА Новости
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