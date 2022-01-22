В России за минувшие сутки «омикрон» выявили в 63 регионах

«Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 63 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%», - отмечается в сообщении.

В России за прошедшие сутки официально подтверждено 57 212 факта заболевания COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии выявлено 11 044 986 зараженных коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«По состоянию на 22 января 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9902 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,4%. Увеличение произошло в 46 регионах», - говорится в сообщении.

В стране за последние 24 часа погиб от коронавируса 681 россиянин. Количество смертей от инфекции за время пандемии составляет 325 433.

За минувшие сутки в России выздоровели 25 525 человек. Всего от коронавируса вылечились 10 000 577 человек.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России нет эффективных противовирусных препаратов против омикрон-штамма коронавируса, при заболевании можно лишь облегчить симптомы.

«У нас нет эффективных противовирусных препаратов. Если коронавирус протекает в легкой или средней форме – это надо просто пережить. Следует сбивать температуру выше 38 градусов и так далее. Это единственное, что мы можем сделать против вируса. Это симптоматическое лечение, но оно не влияет на течение самой болезни. Хуже или лучше от этого не станет. Лучше будет только в том смысле, что человек будет меньше мучиться, потому что симптомы будут ослаблены. К легкой форме коронавируса нужно подходить именно как к ОРВИ», - сказал Скулачев.

