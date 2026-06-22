В России предложено приравнять врачей к госслужащим
В России врачам следует предоставить положение государственных служащих, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Юрия Григорьева.
По его словам, это будет им гарантировать надлежащие социальные и трудовые привилегии. С этой целью уже готовится проект закона. Ожидается, что инициатива даст возможность установить для медперсонала дополнительные инструменты помощи и обеспечит рост заработной платы.
В законопроект также могут включить возможность получения единовременной выплаты на приобретение жилплощади либо первоочередное предоставление служебного помещения. Среди других предложений - назначение увеличенных пенсионных начислений за выслугу лет, соизмеримых с выплатами федеральным госслужащим; наделение медиков правом на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; обязательное государственное личное страхование; медицинское и санаторно-курортное обеспечение.
Ранее стало известно, что в России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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