В России предложено приравнять врачей к госслужащим

По его словам, это будет им гарантировать надлежащие социальные и трудовые привилегии. С этой целью уже готовится проект закона. Ожидается, что инициатива даст возможность установить для медперсонала дополнительные инструменты помощи и обеспечит рост заработной платы.

В законопроект также могут включить возможность получения единовременной выплаты на приобретение жилплощади либо первоочередное предоставление служебного помещения. Среди других предложений - назначение увеличенных пенсионных начислений за выслугу лет, соизмеримых с выплатами федеральным госслужащим; наделение медиков правом на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; обязательное государственное личное страхование; медицинское и санаторно-курортное обеспечение.

Ранее стало известно, что в России могут появиться более десяти новых медицинских специальностей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

