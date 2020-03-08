В России выявлены три новых случая инфицирования COVID-19

В России зарегистрированы три новых случая заражения вирусом COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что оказались инфицированы россияне из Калининградской, Московской, Белгородской областей. Все они вернулись из Италии, отмечает Газета.ru.

К 8 марта в России общее число официально подтвержденных фактов заражения достигло 17.

Милонов подозревает итальянские макарошки в распространении коронавируса

Ранее стало известно, что правительство Италии запретило въезд и выезд в Ломбардию и еще 14 провинций в связи с распространением коронавируса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус