В России выявлены три новых случая инфицирования COVID-19

Ранее стало известно, что правительство Италии запретило въезд и выезд в Ломбардию и еще 14 провинций в связи с распространением коронавируса.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.

