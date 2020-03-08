В России выявлены три новых случая инфицирования COVID-19
В России зарегистрированы три новых случая заражения вирусом COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что оказались инфицированы россияне из Калининградской, Московской, Белгородской областей. Все они вернулись из Италии, отмечает Газета.ru.
К 8 марта в России общее число официально подтвержденных фактов заражения достигло 17.
Ранее стало известно, что правительство Италии запретило въезд и выезд в Ломбардию и еще 14 провинций в связи с распространением коронавируса.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Дорогие женщины: Россияне берут микрокредиты для покупки подарков
- Академик РАН: опасность коронавируса преувеличена
- В России определили, кто контактировал с новыми заболевшими COVID-19
- В России выявлены три новых случая инфицирования COVID-19
- Тихонов упрекнул Губерниеву в потере аудиторий в ответ на допинг-обвинения