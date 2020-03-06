Милонов подозревает итальянские макарошки в распространении коронавируса
Депутат Госдумы Виталий Милонов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Коронавирус настиг Россию
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Пять случаев в Москве, один в Нижнем Новгороде. Все заболевшие являются гражданами России, которые посещали Италию в течение последних двух недель.
Виталий Милонов: «Самое важное в этой новости, что пока я ее комментирую, количество заболевших может увеличиться и до семи и до восемнадцати. Конечно, не те миллионы, о которых пишут фейкометы из заграницы, но тенденция есть. Все боятся Китая, я бояться надо итальянских макарошек, возможно, в них вирус и сидит», – говорит в эфире НСН Виталий Милонов.
В России намерены пересмотреть стоимость отопления из-за тёплой зимы
В России намерены пересмотреть стоимость услуг по отоплению из-за тёплой зимы. Как сообщает Минстрой, на пересчёт могут рассчитывать те абоненты, которые платят за эту услугу равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счётчикам.
Виталий Милонов: «Неужели в наших монополистов что-то пошевелилось. В Финляндии, например, этой зимой вообще не берут денег за электричество. Они его производят больше, чем нужно из-за теплой погоды. Надеюсь, и у нас такое будет – бесплатное электричество, бесплатные зарядки для телефонов, заживем!» – выражает свое мнение депутат в беседе с НСН.
ЦИК определилась с лозунгом голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия выбрала слоган и логотип голосования по Конституции. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию, слоган гласит: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»
Виталий Милонов: «Предвижу, как грызет грязные ноготочки один блогер оппозиционного направления, который любит обращаться к нашим детишкам. Что он еще придумает? Что это не наша страна и не наше решение? Дурак он», – комментирует он для НСН.
Продажу алкоголя ограничат в жилых домах
Депутаты Госдумы доработали законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в местах общественного питания в жилых домах в ночное время.
Виталий Милонов: «Я как один из авторов этого законопроекта, хочу сказать, что те негодяи, которые будут разводить свои "распивательные забегаловки" у нас под окнами, точно не будут жить спокойно. Мы их выгоним», – подытоживает Виталий Милонов в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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