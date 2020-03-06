Милонов подозревает итальянские макарошки в распространении коронавируса

Виталий Милонов: «Самое важное в этой новости, что пока я ее комментирую, количество заболевших может увеличиться и до семи и до восемнадцати. Конечно, не те миллионы, о которых пишут фейкометы из заграницы, но тенденция есть. Все боятся Китая, я бояться надо итальянских макарошек, возможно, в них вирус и сидит», – говорит в эфире НСН Виталий Милонов.

