В России выявлены еще четверо заболевших COVID-19

В России за прошедшие сутки официально подтверждена коронавирусная инфекция еще у четверых человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Установлено, что трое новых зараженных коронавирусом – из Московской области, один – из Тюменской.

По официальным данным, все заболевшие в последние две недели побывали в Италии, Испании, Швейцарии и Франции.