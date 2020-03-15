В России выявлены еще четверо заболевших COVID-19
В России за прошедшие сутки официально подтверждена коронавирусная инфекция еще у четверых человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Установлено, что трое новых зараженных коронавирусом – из Московской области, один – из Тюменской.
По официальным данным, все заболевшие в последние две недели побывали в Италии, Испании, Швейцарии и Франции.
Все выявленные пациенты размещены в инфекционных боксах. Установлены люди, которые контактировали с инфицированными. Медики проведут необходимые анализы, чтобы снять подозрения на коронавирус и у них.
Ранее стало известно, что число заболевших CОVID-19 в России за сутки выросло с 59 до 63 человек.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин.
«Дерипаске я бы посоветовал заниматься бизнесом. Чтобы принимать решение, вводить карантин в России или не вводить, есть специально созданный штаб, который анализирует всю информацию о коронавирусе. В нем есть представители науки, всех министерств и ведомств, и они будут решать насчет карантина. Давайте воспримем информацию Дерипаски как частное пожелание человека», - предложил парламентарий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В России резко вырос спрос на крупы, консервы и макароны
- В Чите военный вертолет случайно произвел выстрел
- Ракету Falcon 9 со спутниками Starlink развернули на старте
- США: В Китае может начаться вторая волна коронавируса
- Востоковед: Совместное патрулирование Идлиба не выход для России и Турции