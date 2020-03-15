В России выявлены еще четверо заболевших COVID-19

В России за прошедшие сутки официально подтверждена коронавирусная инфекция еще у четверых человек, сообщают «Ведомости» со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Установлено, что трое новых зараженных коронавирусом – из Московской области, один – из Тюменской.

По официальным данным, все заболевшие в последние две недели побывали в Италии, Испании, Швейцарии и Франции.

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Все выявленные пациенты размещены в инфекционных боксах. Установлены люди, которые контактировали с инфицированными. Медики проведут необходимые анализы, чтобы снять подозрения на коронавирус и у них.

Ранее стало известно, что число заболевших CОVID-19 в России за сутки выросло с 59 до 63 человек.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин.

«Дерипаске я бы посоветовал заниматься бизнесом. Чтобы принимать решение, вводить карантин в России или не вводить, есть специально созданный штаб, который анализирует всю информацию о коронавирусе. В нем есть представители науки, всех министерств и ведомств, и они будут решать насчет карантина. Давайте воспримем информацию Дерипаски как частное пожелание человека», - предложил парламентарий.


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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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