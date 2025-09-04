Квест-индустрия ждет новый ГОСТ для взрослых, а федеральный закон для отрасли пока принимать нет необходимости, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.

«Если мы говорим об уже принятых мерах. У нас принят ГОСТ по детским квестам. Также 20 августа Росстандарт завершил публичное обсуждение ГОСТа для взрослых квестов. В ближайшее время мы ждем еще один документ. Мы надеемся, что поможет вчерашнее заседание в ТТП, где была представлена огромная часть представителей индустрии из разных городов. Состоялся диалог между Госдумой, Советом Федерации, МЧС, другими органами и индустрией. Мы думаем, что на разработке ГОСТов процесс не остановится. Было сказано, что никто не собирается душить квест-индустрию как малый бизнес. Федеральный закон пока не нужен, мы к нему просто не готовы», - пояснила она.

В столице всё большую популярность набирают хоррор-квесты - атмосферные развлечения с элементами страха и неожиданности. С марта прошлого года в России ввели новые требования обеспечения безопасного и комфортного прохождения квестов для детей. Одним из первых пунктов стало установление возрастного ценза, чтобы родитель смог правильно подобрать интересную игру для своего ребенка. Кроме того, теперь сопровождающий может следить за развитием сюжета в специальной комнате, где администратор продемонстрирует все этапы прохождения локаций с помощью видеокамер.

СМИ сообщают о различных случаях травмирования подростков во время таких развлечений, в связи с чем профессиональное сообщество вместе с ТПП РФ организовало круглый стол на тему выработки единого госстандарта безопасности.

