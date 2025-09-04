Аудитория мессенджера Max превысила 30 млн пользователей
Пользователями национального мессенджера Max стали более 30 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
«В конце августа и начале сентября количество звонков в Мах выросло в десятки раз по сравнению с июлем текущего года и превысило 8 миллионов в день», - отмечается в сообщении.
При этом число сообщений с момента запуска мессенджера превысило миллиард.
По данным пресс-службы, средняя продолжительность голосового вызова в Мах увеличилась до 9 минут, группового звонка — до 58 минут. Количество групповых чатов в сервисе превысило 1,2 млн.
Между тем Минцифры сообщило, что крупные сотовые операторы начали предоставлять безлимитный доступ к мессенджеру Max, пишет RT.
