Родители должны оценивать квесты для детей по отзывам и уровню компании, заявила председатель рабочей группы по развитию и регулированию квестов при Совете ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, президент Ассоциации Организаторов Квестиндустрии (АОКИ) Анна Черкасова в пресс-центре НСН.

«Как родителям выбрать безопасный квест? Во-первых, нужно смотреть отзывы. Если в отзывах есть какое-либо упоминание контакта или намека на него, то я рекомендую воздержаться. Важно смотреть, как компания представлена на рынке, например, какого уровня сайт. Если менеджер позвонил, уточнил нюансы, заболевания, это уже хороший знак. Если с вами заключили договор, где прописана ответственность двух сторон, это хороший выбор, можно смело идти на квест. Конечно, я рекомендую воздерживаться от очень страшных квестов, выбирайте интеллектуальные, патриотические и и социально значимые», - поделилась она.

Квест-индустрия ждет новый ГОСТ для взрослых, а федеральный закон для отрасли пока принимать нет необходимости, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.

