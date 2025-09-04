«Здесь влияет не только пример Вологодской области. Тема регуляции доступа к опасным веществам, которые могут вызывать привыкание, сегодня очень активно обсуждается на фоне демографических проблем и необходимости сохранять трудовой потенциал. Мы боремся за продолжительность жизни и здоровый образ жизни. Борьба с алкоголем – это первый очевидный шаг в этом направлении. Вот корни, откуда появляется внимание властей к этому. Поэтому в ближайшее время это практика будет популярной», - отметил он.

При этом, по его словам, оценить эффективность таких мер пока сложно, а среди населения всегда есть недовольные.

«Запретительные меры не всегда однозначны, надо смотреть на реакцию населения. Но пока такие меры находят понимание. У нас в Санкт-Петербурге тоже алкоголь продается по часам. Тема не так нова. Оценивать эффективность можно будет позже. У нас есть Кавказ, где непотребление алкоголя является нормой и культурной традицией. В Чечне попробуйте купить алкоголь…Но все регионы очень разные. Радикальные меры все-таки не могут быть приняты единогласно хорошо. Вологда, Магадан – это немного другая среда, там нормой является, скорее, потребление. Когда власти пытаются эту норму разрушить, конечно, есть недовольные», - заключил собеседник НСН.

Ранее программу по снижению потребления алкоголя до 2030 года уже утвердили в республике Карелия. Ее глава, Артур Парфенчиков заявил, что одной из задач для региона станет снижение доступности спиртных напитков с помощью ограничения часов их розничной продажи. Первым о подобных мерах сообщил губернатор Вологодской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

