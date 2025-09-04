Ограничение продажи алкоголя предрекли во многих регионах России
Виктор Потуремский заявил НСН, что власти регионов борются за продолжительность жизни и демографические показатели, ограничение алкоголя – это самый очевидный шаг.
В ближайшее время ужесточение правил продажи алкоголя станет популярной практикой во многих регионах, заявил НСН директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.
Губернаторы четырех дальневосточных регионов заявили об ужесточении правил продажи алкоголя. Так, в Магаданской области планируют сокращать места продаж, а в Амурской — допустимое расстояние между точками продаж и соцобъектами. Ужесточения уже действуют в Якутии и Бурятии. Потуремский объяснил, почему власти регионов продвигают эту тему.
«Здесь влияет не только пример Вологодской области. Тема регуляции доступа к опасным веществам, которые могут вызывать привыкание, сегодня очень активно обсуждается на фоне демографических проблем и необходимости сохранять трудовой потенциал. Мы боремся за продолжительность жизни и здоровый образ жизни. Борьба с алкоголем – это первый очевидный шаг в этом направлении. Вот корни, откуда появляется внимание властей к этому. Поэтому в ближайшее время это практика будет популярной», - отметил он.
При этом, по его словам, оценить эффективность таких мер пока сложно, а среди населения всегда есть недовольные.
«Запретительные меры не всегда однозначны, надо смотреть на реакцию населения. Но пока такие меры находят понимание. У нас в Санкт-Петербурге тоже алкоголь продается по часам. Тема не так нова. Оценивать эффективность можно будет позже. У нас есть Кавказ, где непотребление алкоголя является нормой и культурной традицией. В Чечне попробуйте купить алкоголь…Но все регионы очень разные. Радикальные меры все-таки не могут быть приняты единогласно хорошо. Вологда, Магадан – это немного другая среда, там нормой является, скорее, потребление. Когда власти пытаются эту норму разрушить, конечно, есть недовольные», - заключил собеседник НСН.
Ранее программу по снижению потребления алкоголя до 2030 года уже утвердили в республике Карелия. Ее глава, Артур Парфенчиков заявил, что одной из задач для региона станет снижение доступности спиртных напитков с помощью ограничения часов их розничной продажи. Первым о подобных мерах сообщил губернатор Вологодской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ограничение продажи алкоголя предрекли во многих регионах России
