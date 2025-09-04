СМИ: Трамп отказался от сделки с Индией из-за российской нефти
Президент США Дональд Трамп отказался заключать торговую сделку с Индией, так как страна продолжает закупать нефть из России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
«Трамп отказывается от торговых сделок, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти», — отмечает издание.
По данным СМИ, госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель страны Джеймисон Грир представили главе Белого дома вариант сделки, в рамках которой Индия предлагает значительное снижение пошлин на товары из США.
Ранее Вашингтон ввел дополнительные тарифы на индийский импорт в 25 процентов, совокупная ставка пошлин составила 50 процентов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке пожаловались на кадровый голод в рыбопромышленности и судоходстве
- Названы сферы, где женщины строят карьеру быстрее мужчин
- В Москве девушка на электросамокате сбила мать актрисы Шпицы
- Вирусолог рассказал, как уберечься от гриппа и ОРВИ
- Эстонского дипломата вышлют из России
- Родителям рассказали, как выбрать безопасный квест для детей
- Ограничение продажи алкоголя предрекли во многих регионах России
- Писатель Лукьяненко заявил о неактуальности западной литературы в России
- Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
- СМИ сообщили об ограблении музея фарфора во Франции на 9,5 млн евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru