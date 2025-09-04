СМИ: Трамп отказался от сделки с Индией из-за российской нефти

Президент США Дональд Трамп отказался заключать торговую сделку с Индией, так как страна продолжает закупать нефть из России. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

«Двойная выгода»: Почему Индия не откажется от нефти из России

«Трамп отказывается от торговых сделок, пока Индия не согласится сократить закупки российской нефти», — отмечает издание.

По данным СМИ, госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель страны Джеймисон Грир представили главе Белого дома вариант сделки, в рамках которой Индия предлагает значительное снижение пошлин на товары из США.

Ранее Вашингтон ввел дополнительные тарифы на индийский импорт в 25 процентов, совокупная ставка пошлин составила 50 процентов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

