По статистике, процент инцидентов и несчастных случаев от общего числа бронирования квестов составляет 0,01%, заявил соорганизатор квестовой компании "2+2", Член АОКИ Константин Орлов в пресс-центре НСН.

«На квестах нет системной ошибки, из-за которой происходит травматизация. Каждое случившееся происшествие нужно рассматривать отдельно. Также хочу отметить, что в нашей индустрии уровень травматизации очень мал. По статистике, процент инцидентов и несчастных случаев от общего числа бронирования квестов составляет 0,01%. Со своей стороны мы создаем максимально безопасные квесты. Наша компания предлагает только бесконтактные квесты, отсутствие контакта делает квест безопаснее. При этом не всегда контакт – это плохо, есть сюжетный контакт, когда актер или аниматор просто сопровождает игрока. При этом мы считаем, что будущее все-таки за бесконтактными форматами», - рассказал он.

Квест-индустрия ждет новый ГОСТ для взрослых, а федеральный закон для отрасли пока принимать нет необходимости, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.

