В отрасли озвучили процент несчастных случаев на квестах
Константин Орлов заявил НСН, что в индустрии уровень травматизации очень мал, а системных ошибок не бывает.
По статистике, процент инцидентов и несчастных случаев от общего числа бронирования квестов составляет 0,01%, заявил соорганизатор квестовой компании "2+2", Член АОКИ Константин Орлов в пресс-центре НСН.
«На квестах нет системной ошибки, из-за которой происходит травматизация. Каждое случившееся происшествие нужно рассматривать отдельно. Также хочу отметить, что в нашей индустрии уровень травматизации очень мал. По статистике, процент инцидентов и несчастных случаев от общего числа бронирования квестов составляет 0,01%. Со своей стороны мы создаем максимально безопасные квесты. Наша компания предлагает только бесконтактные квесты, отсутствие контакта делает квест безопаснее. При этом не всегда контакт – это плохо, есть сюжетный контакт, когда актер или аниматор просто сопровождает игрока. При этом мы считаем, что будущее все-таки за бесконтактными форматами», - рассказал он.
Квест-индустрия ждет новый ГОСТ для взрослых, а федеральный закон для отрасли пока принимать нет необходимости, заявила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родителям рассказали, как выбрать безопасный квест для детей
- Ограничение продажи алкоголя предрекли во многих регионах России
- Писатель Лукьяненко заявил о неактуальности западной литературы в России
- Дегтярев заявил об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
- СМИ сообщили об ограблении музея фарфора во Франции на 9,5 млн евро
- В отрасли озвучили процент несчастных случаев на квестах
- Ресурсы ВЭФ подверглись трем хакерским атакам за два дня
- СМИ: Трамп отказался от сделки с Индией из-за российской нефти
- ГОСТ без закона: Как власти договорились регулировать сферу квестов
- Аудитория мессенджера Max превысила 30 млн пользователей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru