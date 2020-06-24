В России выявлено 7176 новых случаев инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки скончались 154 пациента с COVID-19, уточняет Газета.ru. За время пандемии в России погибли от коронавируса 8513 человек.

По официальным данным, 12 393 человека полностью выздоровели. Всего вылечившихся в России от коронавируса 368 822 человека, сообщают «Известия».

Ранее телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН выразил уверенность, что вторую волну пандемии люди встретят с опытом и иммунитетом.

«Надеюсь, что масштаб всё же будет меньше, потому что и люди с иммунитетом появились, и стало больше знаний о том, как же этот вирус передаётся», — поделился журналист со слушателями НСН.



