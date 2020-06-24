В России выявлено 7176 новых случаев инфицирования коронавирусом
В России за минувшие сутки выросло число зараженных COVID-19 – зарегистрировано 7176 новых случаев. Общее количество заболевших - 606 881. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7176 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2272 (31,6%) без клинических проявлений», - цитирует официальные данные RT.
За прошедшие сутки скончались 154 пациента с COVID-19, уточняет Газета.ru. За время пандемии в России погибли от коронавируса 8513 человек.
По официальным данным, 12 393 человека полностью выздоровели. Всего вылечившихся в России от коронавируса 368 822 человека, сообщают «Известия».
Ранее телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН выразил уверенность, что вторую волну пандемии люди встретят с опытом и иммунитетом.
«Надеюсь, что масштаб всё же будет меньше, потому что и люди с иммунитетом появились, и стало больше знаний о том, как же этот вирус передаётся», — поделился журналист со слушателями НСН.
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Заразились
607 тыс.+7 176 / сут.
Умерли
8 513+154 / сут.
Выздоровели
369 тыс.+12 393 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru