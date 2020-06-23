Путин поблагодарил россиян за прохождение опасного периода COVID-19

Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам во вторник, 23 июня, отметил, что в стране не было растерянности из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Глава государства, в частности, заявил, что «многих людей объединило четкое понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе».

По словам Путина, России удалось ответить на «вызов колоссальной сложности». Он поблагодарил россиян за достойное прохождение самого опасного периода эпидемии коронавируса.

В целом удалось заставить эпидемию отступить, хотя вирус всё ещё опасен, добавил президент.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Путин
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