Путин поблагодарил россиян за прохождение опасного периода COVID-19

Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам во вторник, 23 июня, отметил, что в стране не было растерянности из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Глава государства, в частности, заявил, что «многих людей объединило четкое понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней и победить можно только всем вместе».

По словам Путина, России удалось ответить на «вызов колоссальной сложности». Он поблагодарил россиян за достойное прохождение самого опасного периода эпидемии коронавируса.

В целом удалось заставить эпидемию отступить, хотя вирус всё ещё опасен, добавил президент.

