Малоземов уверен, что вторую волну пандемии люди встретят с опытом и иммунитетом
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин выступил с новым телеобращением
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Глава государства подвел предварительные итоги эпидемии коронавируса в стране, а также предложил новые экономические меры поддержки.
Сергей Малоземов: «Президент Путин объявил сегодня о снижении налогов для технологических компаний с целью привлечения их в Россию и одновременно о повышении налога на доходы физических лиц — он теперь составит не 13, а 15 процентов для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год — увеличенная ставка будет распространяться на величину превышения. Дополнительно вырученные деньги глава государства пообещал направить на финансирование медицины. Также будет расширена программа льготной ипотеки, и ещё раз по 10 тысяч рублей получат в июле семьи с детьми до 16 лет. Аналитики, конечно, сейчас будут спорить о том, не приведёт ли повышение налога к массовому уходу высокооплачиваемых специалистов и топ-менеджеров в тень, но Путин в своём обращении отметил, что новые технические средства контроля должны здесь помочь государству. Посмотрим, что получится в итоге», – отметил в эфире НСН Сергей Малоземов.
В Москве сняли новые ограничения
Москва сегодня перешла на третий этап снятия коронавирусных ограничений.
Сергей Малоземов: «Открыты рестораны, кафе, фитнес-клубы, спортивные и детские площадки. Я лично, не скрою, сегодня в перерыве между съёмками насладился обедом в любимом и, к счастью, выжившем кафе и прямо готов был расцеловать всех его сотрудников. Но, конечно, сдержался, потому что надо соблюдать социальную дистанцию», – сказал он НСН.
В мире начинается вторая волна COVID-19
Во многих уголках мира говорят о начавшейся после открытия границ и снятия карантинов второй волне эпидемии.
Сергей Малоземов: «Например, в Германии на крупнейшем мясоперерабатывающем комбинате в земле Северная Рейн-Вестфалия обнаружена крупнейшая вспышка — 1300 случаев! Коронавирусом заразился теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, и прерван организованный им турнир в странах бывшей Югославии. Новые заражения отмечены в испанской области Арагон, и там возвращают карантинные меры. То же самое в Португалии и за пределами Европы — в Южной Корее и Китае. Посмотрим, во что это всё выльется, надеюсь, что масштаб всё же будет меньше, потому что и люди с иммунитетом появились, и стало больше знаний о том, как же этот вирус передаётся — я недавно, кстати, записал аудио- и видеоподкаст «Малозёмов проверит» с обзором последних научных исследований на эту тему, и всё сводится к тому, что при касаниях вероятность заразиться всё-таки невелика, и на улице возбудитель почти не передаётся. Главный путь заражения — внутри помещений», — поделился журналист со слушателями НСН.
Трамп запретил портить памятники
Президент США Дональд Трамп приказал задерживать любого, кто разрушает или портит памятники.
Сергей Малоземов: «Пожалуй, это тот случай, когда я склонен согласиться с неоднозначным политиком. Борьба с расизмом — дело, конечно, правильное, и демократия — вещь хорошая. Но всего того же самого можно добиваться всё-таки и более цивилизованными способами, и уж точно можно не доводить до абсурда», — подытожил в беседе с НСН Сергей Малоземов.
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