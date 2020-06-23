Малоземов уверен, что вторую волну пандемии люди встретят с опытом и иммунитетом

Сергей Малоземов: «Например, в Германии на крупнейшем мясоперерабатывающем комбинате в земле Северная Рейн-Вестфалия обнаружена крупнейшая вспышка — 1300 случаев! Коронавирусом заразился теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, и прерван организованный им турнир в странах бывшей Югославии. Новые заражения отмечены в испанской области Арагон, и там возвращают карантинные меры. То же самое в Португалии и за пределами Европы — в Южной Корее и Китае. Посмотрим, во что это всё выльется, надеюсь, что масштаб всё же будет меньше, потому что и люди с иммунитетом появились, и стало больше знаний о том, как же этот вирус передаётся — я недавно, кстати, записал аудио- и видеоподкаст «Малозёмов проверит» с обзором последних научных исследований на эту тему, и всё сводится к тому, что при касаниях вероятность заразиться всё-таки невелика, и на улице возбудитель почти не передаётся. Главный путь заражения — внутри помещений», — поделился журналист со слушателями НСН.

