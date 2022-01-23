В России выявили распространение «омикрона» в 64 регионах

«Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 64 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,9%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%», - говорится в сообщении.

В России за прошедшие сутки выявили 63 205 случаев инфицирования COVID-19. С начала пандемии заболевания в стране подтвердили 11 108 191 случай коронавирусной инфекции.

За сутки в России умерли 679 человек с COVID-19. Всего от заболевания погибли 326 112 россиян.

В стране за минувшие сутки выздоровели 23 045 человек с подтвержденным коронавирусом. За время эпидемии в России вылечились от COVID-19 10 023 622 человека.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что граждане обязаны вакцинироваться и соблюдать все необходимые меры борьбы с вирусом.

«В России в ближайшее время тоже, безусловно, будет подъем заболеваемости. Будет распространение вируса по миру, а если не соблюдать меры, то будет ужасное. Мы видим, что во многих западных странах, где много вакцинированных, все значительно легче. Да, многие болеют, но нагрузка на здравоохранение меньше. Болеют больше, а госпитализируются меньше. Также меньше людей попадают в реанимацию», - предупредил Малышев.

