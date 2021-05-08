В России выявили новых 8 329 инфицированных коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 8 329 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных фактов заболевания составляет 4 871 843, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 18,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.
Ещё 370 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 112 992 человека.
За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 8 255 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 4 488 615 человек.
Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН сравнил вакцину Moderna, признанную лучшей от коронавируса, и российский препарат «Спутник V».
«Moderna может быть признана лучшей, если б не было российских вакцин. Наш «СпутникV» на порядок лучше, и Moderna не может с ним конкурировать. «Спутник V» широко применяется, и его безопасность совершенно очевидна», - отметил эксперт.
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Заразились
4,9 млн+8 329 / сут.
Умерли
113 тыс.+370 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 255 / сут.
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