В России выявили новых 8 329 инфицированных коронавирусом

«За последние сутки в России выявлено новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 18,3% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.

Ещё 370 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 112 992 человека.

За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 8 255 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 4 488 615 человек.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН сравнил вакцину Moderna, признанную лучшей от коронавируса, и российский препарат «Спутник V».

«Moderna может быть признана лучшей, если б не было российских вакцин. Наш «СпутникV» на порядок лучше, и Moderna не может с ним конкурировать. «Спутник V» широко применяется, и его безопасность совершенно очевидна», - отметил эксперт.

