Ветеранов привили от коронавируса перед парадом Победы в Петербурге
Ветераны Великой Отечественной войны прошли полный курс вакцинации от коронавируса перед парадом Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
Прививки получили 177 участников ВОВ. Самый старший из них достиг возраста 90 лет. Всего в мероприятиях, посвященных Победе, будут участвовать 250 ветеранов, однако 73 человека переболели коронавирусом.
По словам вице-губернатора, к участию в параде будут допущены только те, кто сможет предоставить тесты на коронавирус с отрицательным результатом. Эргашев рассказал, что ветеранов проверяют на COVID-19 трижды. К ним приходят медики на 12-й, 8-й день и за сутки до парада. Это также касается сопровождающих.
К Дворцовой площади ветеранов отвезут на продезинфицированном транспорте. Саму площадь тоже обработают дезинфицирующими средствами. Гости на трибунах будут размещены с учетом требований о социальной дистанции.
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