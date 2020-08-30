В России выявили новых 4980 инфицированных коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 4980 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных фактов заболевания составляет 990 326, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ещё 68 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 17 093 человек.

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Выздоровели от коронавирса и выписаны из больниц 2599 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 806 982 человека.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что судить об иммунитете от коронавируса по молодежи не стоит.

«Есть врожденный иммунитет, первой линии, который особенно выражен у молодых. Поэтому у них нет оснований заболеть и они даже могут не заметить этого, на ногах перенести», - сказал Ершов.

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ФОТО: pixabay.com
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