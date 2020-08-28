Эпидемиолог назвал причины иммунитета от коронавируса у молодежи
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что судить об иммунитете от коронавируса по молодежи не стоит.
Иммунитет к коронавирусу COVID-19 формируется даже у тех пациентов, кто переболел бессимптомно, без клинических проявлений. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, специалисты ведомства обследовали 70 тысяч человек в 27 субъектах РФ и выяснили, что формирование постинфекционного иммунитета среди бессимптомно переболевших отмечается, в частности, у 40% детей и подростков.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, что судить об иммунитете от коронавируса по молодежи не стоит.
«Есть врожденный иммунитет, первой линии, который особенно выражен у молодых. Поэтому у них нет оснований заболеть и они даже могут не заметить этого, на ногах перенести», - сказал Ершов.
Тем не менее он подтвердил, что формирование иммунитета у бессимптомных больных коронавирусом возможно.
«До сих пор спорят, есть ли действительно бессимптомные или нет. Потому что если болезнь протекает как грипп, то симптомы все равно будут. Вся политика карантина была связана с тем, что, в отличие от того же гриппа, у коронавируса длительный инкубационный период. И считалось, что заразившийся в период инкубации распространяет инфекцию. При этом есть наблюдения, что люди, которые не болели, приобретали иммунитет. То есть, по-видимому, заражаются и не болеют, а иммунитет вырабатывается. Например, медработники, врачи, которые работают с больными COVID-19. Когда у них посмотрели антитела, то в большом проценте случаев нашли нейтрализующие вирус антитела, хотя они не болели», - рассказал ученый.
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН опроверг расчеты о 20 млн заразившихся COVID-19.
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