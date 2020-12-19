В России выявили новых 28 209 инфицированных коронавирусом

Ещё 585 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 50 347 человек.

За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 26 109 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 2 254 742 человека.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Евгений Федоров в эфире НСН заявил, что запретов недостаточно, чтобы остановить COVID-19.

«Все-таки запреты – явно недостаточная мера. Нужно какое-то настоящее средство борьбы, и пока все надежды возлагаются на вакцину. Вакцинация началась, но пока прививаются немногие. Хотя среди них мы уже видим настоящих VIP-персон: режиссер Оливер Стоун привился вакциной «Спутник V». Надеюсь, он будет не последним представителем мирового шоу-бизнеса, кто сделает такой шаг. Потому что угроза не снижается, даже президент Франции Эммануэль Макрон заразился», – прокомментировал он для НСН.

