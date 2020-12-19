В России выявили новых 28 209 инфицированных коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 28 209 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных фактов заболевания составляет 2 819 429, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Ещё 585 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 50 347 человек.
За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 26 109 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 2 254 742 человека.
Ранее генеральный директор ВЦИОМ Евгений Федоров в эфире НСН заявил, что запретов недостаточно, чтобы остановить COVID-19.
«Все-таки запреты – явно недостаточная мера. Нужно какое-то настоящее средство борьбы, и пока все надежды возлагаются на вакцину. Вакцинация началась, но пока прививаются немногие. Хотя среди них мы уже видим настоящих VIP-персон: режиссер Оливер Стоун привился вакциной «Спутник V». Надеюсь, он будет не последним представителем мирового шоу-бизнеса, кто сделает такой шаг. Потому что угроза не снижается, даже президент Франции Эммануэль Макрон заразился», – прокомментировал он для НСН.
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Заразились
2,8 млн+28 209 / сут.
Умерли
50 347+585 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+26 109 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru