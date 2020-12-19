В России выявили новых 28 209 инфицированных коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 28 209 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных фактов заболевания составляет 2 819 429, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Собянин: Власти Москвы не планируют ограничений по европейскому образцу

Ещё 585 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 погибли 50 347 человек.

За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 26 109 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 излечились 2 254 742 человека.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Евгений Федоров в эфире НСН заявил, что запретов недостаточно, чтобы остановить COVID-19.

«Все-таки запреты – явно недостаточная мера. Нужно какое-то настоящее средство борьбы, и пока все надежды возлагаются на вакцину. Вакцинация началась, но пока прививаются немногие. Хотя среди них мы уже видим настоящих VIP-персон: режиссер Оливер Стоун привился вакциной «Спутник V». Надеюсь, он будет не последним представителем мирового шоу-бизнеса, кто сделает такой шаг. Потому что угроза не снижается, даже президент Франции Эммануэль Макрон заразился», – прокомментировал он для НСН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияРоссиянеРоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры