Собянин: Власти Москвы не планируют ограничений по европейскому образцу
Столичные власти не планируют введения радикальных ограничений из-за коронавируса по примеру стран Европы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
При этом глава города подчеркнул, что «надо беречь себя», и призвал москвичей быть осторожнее при посещении магазинов и торговых центров в преддверии новогодних праздников.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что не ощутил тяжелых последствий после вакцинации от коронавируса. По словам мэра, он почувствовал лишь небольшую головную боль.
С начала пандемии COVID-19 в Москве зарегистрировано 722 тысячи случаев заболевания, 557 тысяч человек выздоровели, 10243 пациентов скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru