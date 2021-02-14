В России выявили новых 14 185 инфицированных коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 14 185 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество зарегистрированных фактов заболевания составляет 4 071 883, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.
Ещё 430 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Смертность от COVID-19 с начала пандемии составила 80 126 случаев.
За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 15 194 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 вылечились 3 593 101 человек.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН высказал свою позицию по поводу массовой вакцинации препаратом "Спутник V".
«Отрицательно отношусь к этой идее. Это не предусмотрено законом, это нарушение прав. Кроме того, вакцина остается экспериментальной до начала лета, когда появятся первые надежные результаты», - сказал депутат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru