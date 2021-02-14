В России выявили новых 14 185 инфицированных коронавирусом

«За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни», - сообщает оперштаб.

Ещё 430 россиян за минувшие сутки скончались от коронавирусной инфекции. Смертность от COVID-19 с начала пандемии составила 80 126 случаев.

За сутки выздоровели от коронавируса и выписаны из больниц 15 194 пациентов. За все время пандемии заболевания от COVID-19 вылечились 3 593 101 человек.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН высказал свою позицию по поводу массовой вакцинации препаратом "Спутник V".

«Отрицательно отношусь к этой идее. Это не предусмотрено законом, это нарушение прав. Кроме того, вакцина остается экспериментальной до начала лета, когда появятся первые надежные результаты», - сказал депутат.

