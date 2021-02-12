Врач спрогнозировал завершение эпидемии COVID-19 в России
Россия приближается к завершению эпидемии коронавирусной инфекции в России. С таким заявлением выступил главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко. Он подчеркнул, что, в частности, в Москве, в его больнице количество госпитализированных пациентов уменьшается.
«Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии под названием коронавирусная инфекция», - отметил Вечорко.
Кроме того, специалист подчеркнул, что в России возможны два сценария развития ситуации с коронавирусом. Первый, при котором пандемия скоро закончится, и будут востребованы исследования по психологической и физической реабилитации после COVID-19, по оценке эффектов последствий вакцинации. По словам Вечорко, есть и второй сценарий, при котором пандемия продолжится.
«Здесь будут востребованы и перспективны исследования по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению лабораторной и инструментальной диагностики, по прогнозированию исходов лечения», - пояснил главврач ГКБ 15 имени Филатова.
Между тем, российская вакцина «Спутник V» обогнала препараты из Китая по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
По данным фонда, «Спутник V» уже зарегистрирована в 26 странах Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки, Азии и Северной Америки, что превышает планы РФПИ.
Российская вакцина пока «проигрывает» вакцине Pfizer, которую разрешили в 35 странах, а также препарату AstraZeneca, одобренному в 31 стране. При этом «Спутник V» обогнал по количеству одобрений вакцину от Moderna, разрешённую в 14 странах, а также китайские препараты Sinopharm (13 регистраций), Sinovac (10) и CanSino (2).
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