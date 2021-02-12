Врач спрогнозировал завершение эпидемии COVID-19 в России

Россия приближается к завершению эпидемии коронавирусной инфекции в России. С таким заявлением выступил главный врач ГКБ 15 имени Филатова Валерий Вечорко. Он подчеркнул, что, в частности, в Москве, в его больнице количество госпитализированных пациентов уменьшается.

«Будем рассчитывать на то, что мы приближаемся к окончанию пандемии под названием коронавирусная инфекция», - отметил Вечорко.

Кроме того, специалист подчеркнул, что в России возможны два сценария развития ситуации с коронавирусом. Первый, при котором пандемия скоро закончится, и будут востребованы исследования по психологической и физической реабилитации после COVID-19, по оценке эффектов последствий вакцинации. По словам Вечорко, есть и второй сценарий, при котором пандемия продолжится.

«Здесь будут востребованы и перспективны исследования по сравнительной эффективности вакцинации, по улучшению лабораторной и инструментальной диагностики, по прогнозированию исходов лечения», - пояснил главврач ГКБ 15 имени Филатова.