В России выявили еще четырех заболевших коронавирусом

В России выявили четыре новых случая заболевания COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Стало известно с коронавирусом госпитализированы три человека в Липецке, один – в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что заболевшие вернулись из Италии. Пациенты посещали эту страну в последние две недели.