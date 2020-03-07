В России выявили еще четырех заболевших коронавирусом

В России выявили четыре новых случая заболевания COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб.

Стало известно с коронавирусом госпитализированы три человека в Липецке, один – в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что заболевшие вернулись из Италии. Пациенты посещали эту страну в последние две недели.

Симптомы коронавируса изменились

Определен круг лиц, с которыми контактировали новые заболевшие COVID-19. Ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение.

Таким образом, число зарегистрированных в РФ случаев нового коронавируса достигло 14.

Ранее стало известно об исследовании китайских ученых, которые пришли к выводу, что у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы были менее очевидны.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.

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ФОТО: pixabay.com
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