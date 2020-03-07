Симптомы коронавируса изменились

Об изменении клинических симптомов заражения о время вспышки COVID-19 рассказали китайские ученые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).

По мнению ученых из Китая, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы были менее очевидны.

Выводы сделаны на основе анализа течение болезни 89 пациентов из Уханя, которых разделили на две группы. В первой оказался 31 человек, кто заболел в период с 16 по 22 января, во второй - 58 зараженных с 23 по 29 января.

По сравнению с больными из первой группы, у пациентов из второй группы повышение температуры, слабость, кашель, боль в мышцах, понижение уровня лимфоцитов были менее явными. Однако, тошнота, диарея, кашель и тяжесть в груди наблюдались у всех пациентов.

«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», — отметили эксперты в Китае.