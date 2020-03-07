Симптомы коронавируса изменились
Об изменении клинических симптомов заражения о время вспышки COVID-19 рассказали китайские ученые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Social Science Research Network (SSRN).
По мнению ученых из Китая, у тех, кто заразился коронавирусом позднее, симптомы были менее очевидны.
Выводы сделаны на основе анализа течение болезни 89 пациентов из Уханя, которых разделили на две группы. В первой оказался 31 человек, кто заболел в период с 16 по 22 января, во второй - 58 зараженных с 23 по 29 января.
По сравнению с больными из первой группы, у пациентов из второй группы повышение температуры, слабость, кашель, боль в мышцах, понижение уровня лимфоцитов были менее явными. Однако, тошнота, диарея, кашель и тяжесть в груди наблюдались у всех пациентов.
«Наблюдения из этого исследования позволяют предполагать, что первоначальные симптомы недавно зараженных пациентов более скрыты, а также то, что новый тип коронавируса может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп», — отметили эксперты в Китае.
По их мнению, вирус может длительное время скрывать наличие в организме и проявлять себя у разных людей по-разному, пишут «Известия».
В настоящее время коронавирус нового типа COVID-19, изначально зафиксированный в Китае в декабре прошлого года, продолжает распространяться по странам. Сегодня наиболее серьезные ситуации наблюдаются в Иране, Италии и Южной Корее.
В России зафиксированы на данный момент 6 случаев инфицирования, все шесть заразившихся россиян вернулись из Италии, один - в Нижний Новгород, пятеро - в Москву.
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