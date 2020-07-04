В России выявили 6632 новых случая COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 6632 новых случая COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 674 515 фактов заболевания коронавирусом. Об этом информируется федеральный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6632 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1960 (29,6%) без клинических проявлений», — сказано в сообщении.
Также известно, что за прошедшие сутки скончались 168 пациентов с COVID-19. Количество летальных исходов в России от коронавируса возросло до 10 027.
Выздоровели 8986 человек. Всего с начала распространения коронавируса выписались из больниц 446 879 человек.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал НСН, как могут перенести повторное заболевание короанвирусом люди, у которых сформировался иммунитет.
«Второе заболевание не должно быть более серьёзным, всё-таки иммунитет какой-то остаётся. И даже если антитела пропадают и их практически в крови уже не обнаруживается, организм помнит об этом прецеденте и поэтому легче даст иммунную реакцию», - сообщил вирусолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru